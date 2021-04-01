В Краснодаре прогнозируют облачную погоду и до 16 °С

В Краснодарском крае 1 апреля будет без существенных осадков

В Краснодаре 1 апреля ожидается 14-16 °С. Утром возможен туман. Скорость ветра достигнет 4-9 м/с. По данным кубанского гидрометцентра, будет облачный день и периодически солнечно, без осадков.

В Краснодарском крае этим утром тоже будет туманно. Днем столбики термометров покажут 11-16 °С. Прогнозируют ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в Новороссийске до 15-20 м/с.

Ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Напомним, два года назад, в 2019 году, в крае было дождливо и до 18 °С. В 2020 году было более прохладно: 15 °С и гроза.