Блогер обвинил главу Кореновского района в коррупции, а тот потребовал 1 рубль за вранье. Что происходит?

Прокуратура начала проверку после фильма о коррупции в Кореновском районе. Его глава подал в суд на автора расследования

Журналист Евгений Михайлов 29 марта опубликовал на ютубе расследование о коррупции в Кореновском районе. По мнению репортера, за последние годы глава района Сергей Голобородько выделял крупные суммы на развитие местных предприятий, которыми управляют его близкие или родственники.

О чём расследование? В первой части журналист рассказал, что многими крупнейшими фирмами, которые получают бюджетные деньги, владеют подконтрольные Голобородько люди. К таким компаниям относятся кореновские МКУ «Уютный город», МКУ «Центр озеленения», ООО «Чистый город» и ООО «Архицентр».

По словам журналиста, учредитель этих фирм — сестра Голобородько Екатерина. Кроме того, друг главы района, местный депутат Евгений Мурза является владельцем ООО «Служба единого заказчика». В фильме рассказывается и о других компаниях, владельцами которых являются друзья Голобородько, в том числе мэр Кореновска Максим Шутылев. Во второй части фильма Михайлов рассказал, что Голобородько заставлял экс-начальника управления образования администрации Кореновского района Романа Чагрова, а также директоров школ и детсадов заключать с подконтрольным ему ИП «Пестрецов» контракты на обслуживание и монтаж пожарного оборудования. По данным журналиста, суммы договоров были намеренно завышены, а ИП не выполнял своих обязательств. За якобы оказанные услуги предприниматель получил деньги из бюджета. По словам Михайлова, эти данные смогут подтвердить многие руководители местных образовательных учреждений. Кроме того, как утверждает журналист, под руководством главы района на улицах Красной и Фрунзе незаконно построили два коммерческих здания. Также Михайлов в видео рассказал о других махинациях с землями и зданиями в центре Кореновска.

Журналист предположил, что у Голобородько есть большое количество неучтенного имущества, общая стоимость которого превышает 1 млрд рублей. Однако эту информацию сможет подтвердить только проверка. В конце фильма журналист попросил бывшего генерального прокурора России и нынешнего полпреда президента по Южному федеральному округу Владимира Устинова провести проверку в отношении Голобородько. При этом Михайлов указывает, что в фильме выражаются только его мнения и оценочные суждения, которые требуют огласки и проверки правоохранительными органами.

Как на фильм отреагировала прокуратура? Вечером 29 марта стало известно, что прокуратура Краснодарского края организовала проверку информации из видео. В ведомстве сообщили, что сотрудники дадут оценку вопросам, связанным с законностью распределения бюджетных средств, работе контролирующих и правоохранительных органов, а также всем сведениям, озвученным в видеосюжете, о нарушении федерального законодательства. Что сказали в администрации Кореновского района? Глава района Сергей Голобородько заявил «РБК Краснодар», что все сказанное в видео — ложь. Чиновник подал иск о защите чести и достоинства. Он просит возмещения морального вреда в размере 1 рубля «чисто символически». Что известно о финансовом положении семьи Голобородько? Сергей Голобородько в 2009 году стал мэром Кореновска, а в 2012 году возглавил район. Ранее он владел 50% гостиницы «Фаренгейт» (ООО «Фаренгейт») в Кореновске.

Согласно декларации о доходах за 2019 год, Голобородько заработал 2 млн 747 тыс. рублей. Он владеет земельными участками площадью 1 тыс. кв. метров (для садово-огороднических целей), 32,5 тыс. кв. метров (для с/х назначения), 43 кв. метра (для гаража) и 31,5 кв. метра для нежилого здания. Также у чиновника есть дом площадью 275 кв. метров и участок под ИЖС площадью 1,5 тыс. кв. метров. Супруга чиновника за год заработала около 1,8 млн рублей, также у нее в собственности находится 1/3 участка для размещения гостиницы или объектов торговли площадью 610 кв. метров, квартира (44,9 кв. метра), два нежилых помещения (199,4 и 13,2 кв. метра). Машин у семьи нет, только прицепы.