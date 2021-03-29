В последние дни марта на Кубани будет до 17 °С

В Краснодарском крае 29-31 марта установится теплая погода почти без осадков

29 марта в регионе ожидается 7-12 °С, местами до 14 °С. Утром возможен туман, днем будет переменная облачность. Местами пройдет дождь, вероятна гроза. По данным кубанского гидрометцентра, скорость ветра достигнет 12-14 м/с, с порывами до 17 м/с.

В Краснодаре в понедельник прогнозируют 12-14 °С. Возможен небольшой дождь, ветер 6-11 м/с.

В ночь на 30 марта на Кубани ожидается 5 °С, днем столбики термометров покажут 8-13 °С. Прогнозируют переменную облачность, временами дождь. Ветер ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы 9-14 м/с.

Во вторник ночью в краевом центре будет 5-6 °С, днем 9-10 °С и пасмурно, пройдет дождь. Скорость ветра, по данным сервиса «Яндекс.Погода», — 2-3 м/с.

Ночью 31 марта в крае воздух охладится до 5 °С. На участке от Анапы до Геленджика будет еще теплее — до 8 °С. Днем температура достигнет 12-17 °С. Будет облачно, но солнечно. Существенных осадков не ожидается. Ветер 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Ночью 31 марта в Краснодаре прогнозируют 4-6 °С, в течение дня воздух прогреется до 11-14 °С. Будет облачно с прояснениями, ветер 3-4 м/с.