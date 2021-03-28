В начале недели на Кубани потеплеет, но небольшие дожди сохранятся

В Краснодарском крае с 29 по 31 марта станет теплее и будет идти меньше дождей

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре в понедельник переменная облачность и небольшой дождь. Днем порывы ветра до 11 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-6 °С, днем — до 12-12 °С.

В целом по краю 29 марта местами небольшие дожди, возможны грозы, а ночью и утром — туман.Ночью столбики термометров покажут до 6 °С, днем — 7-12 °С, на юге до 14 °С. На Черноморском побережье также местами осадки, днем 12-14 °С.

Во вторник небольшие дожди сохранятся, а в среду их практически не ожидают. Однако местами порывы ветра будут достигать 14 м/с. Ночью воздух прогреется до 5 °С, днем — до 13 °С во вторник и до 17 °С в среду.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», во вторник в Краснодаре в течение дня будут идти небольшие дожди, воздух прогреется до 11 °С днем и 7 °С ночью. В среду потеплеет до 15 °С днем, дожди прекратятся и будет ясно.