В Краснодаре на улице Красной, зданиях и ж/д вокзале отключат подсветку в рамках экологического флешмоба

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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В Краснодаре и во всем мире 27 марта пройдет экологический флешмоб «Час Земли»

Экологический флешмоб начнется в 20:30 по местному времени. Участники акции «Час Земли» выключат свет на 60 минут, чтобы привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

В России Всемирный фонд дикой природы впервые организовал акцию в 2009 году. С 2011 года в ней участвуют от 16 до 20 млн человек ежегодно.

Краснодар также присоединится к акции — в городе 27 марта с 20:30 до 21:30 отключат подсветку административных зданий и иллюминацию на улице Красной. Муниципальные учреждения и предприятия также отключат подсветку своих объектов и электроснабжение приборов, не требующих работы в этот период, сообщали в пресс-службе администрации города.

Кроме того, без световой иллюминации останется вокзал Краснодар-1, уточнили в пресс-службе СКЖД. В рамках акции на вокзале отключат архитектурно-художественную подсветку зданий и рекламных конструкций, а также электроэнергию в подсобных помещениях, не задействованных в обслуживании пассажиров.

В 2021 году тема акции — «Откройся в #ЧасЗемли». Организаторы обращают внимание на необходимость открытого доступа к экологической информации. Как получить доступ к экологической информации и каким образом её использовать, можно узнать с помощью теста на официальном сайте акции 60.wwf.ru.

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В Краснодаре на улице Красной, зданиях и ж/д вокзале отключат подсветку в рамках экологического флешмоба
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