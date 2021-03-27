В Краснодаре на улице Красной, зданиях и ж/д вокзале отключат подсветку в рамках экологического флешмоба

В Краснодаре и во всем мире 27 марта пройдет экологический флешмоб «Час Земли»

Экологический флешмоб начнется в 20:30 по местному времени. Участники акции «Час Земли» выключат свет на 60 минут, чтобы привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

В России Всемирный фонд дикой природы впервые организовал акцию в 2009 году. С 2011 года в ней участвуют от 16 до 20 млн человек ежегодно.

Краснодар также присоединится к акции — в городе 27 марта с 20:30 до 21:30 отключат подсветку административных зданий и иллюминацию на улице Красной. Муниципальные учреждения и предприятия также отключат подсветку своих объектов и электроснабжение приборов, не требующих работы в этот период, сообщали в пресс-службе администрации города.

Кроме того, без световой иллюминации останется вокзал Краснодар-1, уточнили в пресс-службе СКЖД. В рамках акции на вокзале отключат архитектурно-художественную подсветку зданий и рекламных конструкций, а также электроэнергию в подсобных помещениях, не задействованных в обслуживании пассажиров.