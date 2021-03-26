В выходные на Кубани продолжат идти дожди и дуть ветер

В Краснодаре в субботу ночью небольшой дождь, ночью и утром туман. Днем порывы ветра будут достигать 11 м/с, а воздух прогреется до 13 °С. Ночью температура составит 1-3 °С. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в воскресенье в краевом центре весь день будет идти небольшой дождь, а воздух прогреется до 12 °С днем и 6 °С — ночью. Магнитное поле будет неустойчивым, а к вечеру влажность с 65% поднимется до 90%.

В целом по краю местами дожди, мокрый снег, туман и гололед. Ветер западный с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…4 °С, в юго-восточных предгорьях — до -4 °С. Днем потеплеет до 8-13 °С. На Черноморском побережье переменная облачность, ночью и утром небольшие осадки: дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит до 5 °С, днем — до 6-11 °С.

В воскресенье и понедельник в регионе переменная облачность и временами осадки. Ветер южный с порывами до 9-14 м/с. Ночью температура воздуха составит 0…5 °С, в юго-восточных предгорьях — до -2 °С. Днем воздух прогреется до 7-12 °С. На Черноморском побережье 28 и 29 марта местами дожди, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут 1-6 °С, днем — до 7-12 °С.