В Сочи прогнозируют смерчи над Чёрным морем

Опасность встретить смерч имеется до конца суток 26 марта на участке поселок Магри — село Веселое. Один из них уже был зафиксирован службами и наблюдался в 7:18 в Адлере над акваторией моря, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Все службы перевели в усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям временно отказаться от отдыха у воды и не оставлять автомобили под деревьями и щитами. При возникновении происшествий следует звонить по телефонам 101 и 112.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае сегодня ожидается дождливая погода и до 9 °С.