В Краснодаре сегодня снова пойдет дождь

Днем в краевом центре температура достигнет 6-8 °С. Ожидается облачная погода с прояснениями. Временами будут осадки, преимущественно в виде дождя. Синоптики кубанского гидрометцентра прогнозируют ветер 5-10 м/с, в течение дня порывы могут усилиться до 14 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 26 марта в городе температура не поднимется выше 7 °С. Весь день будет идти дождь.

В регионе воздух прогреется до 4-9 °С, на Черноморском побережье потеплеет до 10 °С. Прогнозируется облачный день с прояснениями. Утром возможно налипание мокрого снега, затем пойдет дождь. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. В курортных городах Чёрного моря порывы достигнут 12-14 м/с.