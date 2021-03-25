Ростовская АЭС с начала года выработала 7,5 млрд кВт.ч электроэнергии
Ростовская атомная электростанция в 2021 году выработала 7,5 млрд кВт.ч электроэнергии, обеспечив энергоснабжение потребителей юга России
Такого количества электроэнергии достаточно, например, чтобы обеспечивать Дагестан в течение года.
Главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов отметил, что 7,5 млрд кВт.ч выработанной электроэнергии позволили предотвратить попадание в атмосферный воздух порядка 1,5 млн тонн углекислого газа, который образуется при сгорании органического топлива.
«В целом государственный план на текущий год для Ростовской АЭС составляет 30,063 млрд кВт.ч. Этот показатель установлен с учетом продолжительности планово-предупредительных ремонтов на энергоблоках Ростовской АЭС», — сказал Горбунов.
Сейчас все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.
Электроэнергия Ростовской АЭС поступает в Объединённую энергетическую систему Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по семи линиям напряжения 500 кВ и четырем линиям напряжением 220 кВ. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций, сообщили 25 марта в управлении информации и общественных связей Ростовской АЭС.
Оперативную информацию о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли можно посмотреть на сайте russianatom.ru.