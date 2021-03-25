Ростовская АЭС с начала года выработала 7,5 млрд кВт.ч электроэнергии

«В целом государственный план на текущий год для Ростовской АЭС составляет 30,063 млрд кВт.ч. Этот показатель установлен с учетом продолжительности планово-предупредительных ремонтов на энергоблоках Ростовской АЭС», — сказал Горбунов.

Главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов отметил, что 7,5 млрд кВт.ч выработанной электроэнергии позволили предотвратить попадание в атмосферный воздух порядка 1,5 млн тонн углекислого газа, который образуется при сгорании органического топлива.

Сейчас все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Электроэнергия Ростовской АЭС поступает в Объединённую энергетическую систему Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по семи линиям напряжения 500 кВ и четырем линиям напряжением 220 кВ. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций, сообщили 25 марта в управлении информации и общественных связей Ростовской АЭС.

Оперативную информацию о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли можно посмотреть на сайте russianatom.ru.