В Краснодаре будет 3 °С и пасмурно
В Краснодаре 25 марта ожидается облачная погода
В Краснодаре днем 25 марта синоптики кубанского гидрометцентра прогнозируют 6‑8 °С и облачную погоду. Скорость ветра составит 4-9 м/с. Утром возможен туман, существенных осадков не ожидается.
При этом, по данным сервиса «Яндекс.Погода», максимальная температура воздуха сегодня в краевом центре составит 4 °С в середине дня. В остальное время воздух прогреется только до 3 °С.
В крае в этот день столбики термометров покажут 5‑10 °С. Будет облачно и дождливо. В горах пройдет снег, утром в отдельных районах южной половины региона — сильные осадки. До конца дня также ожидается сильный ливень в сочетании с грозой и градом, шквалистое усиление ветра до 20 м/с.