При этом по данным сервиса «Яндекс.Погода», максимальная температура воздуха сегодня в краевом центре составит 4 °С в середине дня. В остальное время воздух прогреется только до 3 °С.

В крае в этот день столбики термометров покажут 5-10 °С. Будет облачно и дождливо. В горах пройдет снег, утром в отдельных районах южной половины региона — сильные осадки. До конца дня также ожидается сильный ливень в сочетании с грозой и градом, шквалистое усиление ветра до 20 м/с.