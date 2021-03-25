В Краснодаре будет 3 °С и пасмурно

Краснодарский край

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В Краснодаре 25 марта ожидается облачная погода

В Краснодаре днем 25 марта синоптики кубанского гидрометцентра прогнозируют 6-8 °С и облачную погоду. Скорость ветра составит 4-9 м/с. Утром возможен туман, существенных осадков не ожидается.

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При этом по данным сервиса «Яндекс.Погода», максимальная температура воздуха сегодня в краевом центре составит 4 °С в середине дня. В остальное время воздух прогреется только до 3 °С.

В крае в этот день столбики термометров покажут 5-10 °С. Будет облачно и дождливо. В горах пройдет снег, утром в отдельных районах южной половины региона — сильные осадки. До конца дня также ожидается сильный ливень в сочетании с грозой и градом, шквалистое усиление ветра до 20 м/с.

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