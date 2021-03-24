Отец девочки Шутки, которую он качал вниз головой в Сочи, попросил помочь вернуть дочь
Отец девочки Шутки, которого лишили родительских прав после видео из Сочи, попросил помочь ему вернуть ребенка
Напомним, 14 августа 2020 года в соцсетях появилось видео, на котором мужчина держал за ноги младенца и раскачивал вниз головой. Видео вызвало общественный резонанс, за дело взялись полиция и следственный комитет. Они выяснили, что полуторамесячная девочка по имени Шутка жила с родителями в палатке в лесу. По словам ее отца, они с женой приехали в Сочи, чтобы родить здесь ребенка и путешествовать.
При осмотре палатки у родителей нашли вещество растительного происхождения, похожее на марихуану. За сопротивление сотрудникам полиции, которые к ним приехали, молодых людей арестовали на десять суток.
18 августа стало известно, что СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Через три дня Генпрокуратура РФ сообщила, что родителей девочки могут лишить прав.
В конце августа мировой суд Хостинского района рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 6.9 КоАП РФ (Употребление наркотических средств либо психотропных веществ без назначения врача). Родителей признали виновными и арестовали еще на десять суток. Кроме того, суд обязал семейную пару пройти принудительное лечение от наркозависимости в специализированном лечебном учреждении.
Уголовное дело против родителей ребенка Хостинский районный суд Сочи рассмотрел в конце сентября. Мужчину также обвинили по делу о незаконном хранение наркотиков в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ).
23 марта отец Шутки выложил в инстаграме пост, в котором попросил у подписчиков материальной помощи. Он объяснил, что хочет вернуть дочь, но у него пока нет финансовой возможности, чтобы нанять юристов — он только недавно устроился на работу, а жена пока безработная.
По словам мужчины, они с женой осознали свою ошибку и сейчас хотят сделать все, чтоб вернуть дочь.
«Каждый может ошибаться. Каждый имеет право на своё авторское воспитание. Верните право на Шутку», — заключил отец девочки.
На следующий день, 24 марта, он выложил новый пост, в котором подробно описал духовную сущность своего поведения, и что произошло на Ажекских Водопадах. Он обратил внимание, что занимался с дочкой динамической гимнастикой.