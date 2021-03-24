Отец девочки Шутки, которую он качал вниз головой в Сочи, попросил помочь вернуть дочь

Отец девочки Шутки, которого лишили родительских прав после видео из Сочи, попросил помочь ему вернуть ребенка

Напомним, 14 августа 2020 года в соцсетях появилось видео, на котором мужчина держал за ноги младенца и раскачивал вниз головой. Видео вызвало общественный резонанс, за дело взялись полиция и следственный комитет. Они выяснили, что полуторамесячная девочка по имени Шутка жила с родителями в палатке в лесу. По словам ее отца, они с женой приехали в Сочи, чтобы родить здесь ребенка и путешествовать. При осмотре палатки у родителей нашли вещество растительного происхождения, похожее на марихуану. За сопротивление сотрудникам полиции, которые к ним приехали, молодых людей арестовали на десять суток.

18 августа стало известно, что СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Через три дня Генпрокуратура РФ сообщила, что родителей девочки могут лишить прав. В конце августа мировой суд Хостинского района рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 6.9 КоАП РФ (Употребление наркотических средств либо психотропных веществ без назначения врача). Родителей признали виновными и арестовали еще на десять суток. Кроме того, суд обязал семейную пару пройти принудительное лечение от наркозависимости в специализированном лечебном учреждении.