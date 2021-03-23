В Краснодаре вечером были обычные пробки, а улица Красная стояла в 9-балльном заторе

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность дорог Краснодара вечером составила 7 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера, и на 1 балл меньше, чем обычно. Наиболее загруженными стали улицы Красная к Ростовскому шоссе (9 баллов), Суворова — Захарова из центра (8 баллов), Ставропольская к Мачуги (8 баллов).

Кроме того, Тургеневское шоссе в центр стояло в пробке 5 баллов, что на 3 балла выше обычного. Крупнейшими заторами сегодня на данный момент были:

14:53, Южный Обход от сервисного центра до посёлка Прикубанского. Пробка длиной 6,5 км продержалась 1 час 40 минут;

17:59, улица Дзержинского от Тургенева до Бирюзовой. Пробка длиной 4,8 км продержалась 1 час 50 минут;

17:52, улица Уральская от Дежнева до Восточного Обхода. Пробка длиной 4,5 км продержалась 1 час 20 минут;

17:59, улица Российская от Первомайской до Ангарской. Пробка длиной 3,9 км продержалась 3 часа;

8:49, улица Дзержинского от Покрышкина до Тургенева. Пробка длиной 3,8 км продержалась 3 часа.

Напомним, утром 23 марта на некоторых дорогах Краснодара зафиксировали 8-балльные заторы