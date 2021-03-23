Школьница из Ростова-на-Дону стала финалисткой марафона «Юнкор России»

Подростки попробовали себя в роли оператора, ведущего и сценариста в марафоне «Юнкор России»

Участники боролись за место главного героя реалити-сериала «Россия глазами детей. Посмотрим». Его съемки планируют начать весной 2021 года. В рамках марафона школьники выполнили задания, чтобы раскрыть творческий потенциал и показать готовность к съемкам второго сезона всероссийского сериала «Посмотрим». Они создавали репортаж и снимали мобильное кино о регионах и профессиях. Участники также проходили мастер-классы от экспертов, среди которых — сценарист и продюсер Полина Легостаева, эксперт по работе со СМИ Минпросвещения РФ Рузанна Айрапетян, актер театра и кино, звезда современных сериалов Денис Бузин. До финала дошли 27 подростков. В число финалистов вошла школьница из Ростова-на-Дону Маргарита Андрусенко. Вместе с ней в финал попали участники из Самары, Санкт-Петербурга, Красноярска, Кабардино-Балкарской Республики, Читы и Мурманска. Все они пройдут обучение, чтобы набраться опыта для работы над всероссийским проектом — от создания сценария до выбора локаций и работы в кадре.

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«Мы рады, что в числе финалистов есть юноши и девушки разных возрастов, постоянно растет и география марафона. Продолжат свой медиапуть в «России глазами детей» семь школьников — в ближайшие месяцы вы увидите их в кадре. За остальными финалистами марафона мы будем наблюдать в течение года», — сообщила директор по внешним коммуникациям ГК «Просвещение», продюсер проекта «Россия глазами детей» Кристина Колесникова. В жюри вошли создатели сериала — представители ГК «Просвещение» и проекта «Герои», гендиректор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус, актриса, теле- и радиоведущая Яна Поплавская, представители АСИ и Фестиваля уличного кино, а также эксперты медиаиндустрии, образовательных и культурных проектов.

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