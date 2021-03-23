На ремонт участка трассы Краснодар — Керчь длиной 10 км собираются потратить 919 млн рублей

О планах построить дорогу протяженностью 119 км между Краснодаром и Крымским мостом говорили в 2019 году. Работы планировалось провести в два этапа: сначала от хутора Белого под Темрюком до Славянска-на-Кубани, затем оттуда до станицы Марьянской в Красноармейском районе.

Стоимость первого этапа оценили в 59 млрд рублей. В январе 2021 года Росавтодор сообщил, что трассу Краснодар — Керчь начнут строить в этом году. В феврале Главгосэкспертиза России одобрила первый этап дороги, длина которой составила 68 км.