На ремонт участка трассы Краснодар — Керчь длиной 10 км собираются потратить 919 млн рублей
В конце марта начались поиски подрядчика для капитального ремонта участка дороги А-289 Краснодар — Керчь
О планах построить дорогу протяженностью 119 км между Краснодаром и Крымским мостом говорили в 2019 году. Работы планировалось провести в два этапа: сначала от хутора Белого под Темрюком до Славянска-на-Кубани, затем оттуда до станицы Марьянской в Красноармейском районе.
Стоимость первого этапа оценили в 59 млрд рублей. В январе 2021 года Росавтодор сообщил, что трассу Краснодар — Керчь начнут строить в этом году. В феврале Главгосэкспертиза России одобрила первый этап дороги, длина которой составила 68 км.
19 марта ФКУ Упрдор «Тамань» открыло конкурс на проведение капитального ремонта дороги А-289 Краснодар — Керчь на участке от 58-го до 69-го километра. Этот участок находится между хутором Коржевским и станицей Анастасиевской Славянского района.
Источником финансирования ремонта дороги будет федеральный бюджет. Начальная максимальная цена контракта — 919,4 млн рублей. Подача заявов продлится до 12 апреля 2021 года. Закончить работы нужно будет не позднее 20 декабря 2021 года, указано на сайте госзакупок.
Предполагается, что подрядчик капитально отремонтирует дорожное полотно, уложит асфальт, переустроит остановочные пункты на этом участке. После ремонта расчетная скорость достигнет 120 км/ч.