В Краснодаре зафиксировали пробку в 8 баллов на улице Уральской

В Краснодаре утром 23 марта на ряде магистралей были 8-балльные заторы

Согласно обзору сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность улиц в краевом центре составила 5 баллов, что на балл меньше обычного. Наиболее сложное движение было по направлению в центр на улицах Уральской, Российской и Мачуги — Трамвайной. Там зафиксировали 8-балльные пробки.

Специалисты заметили нехарактерно плотный трафик на Южном обходе в сторону Тургеневского шоссе (3 балла, что на 2 балла выше обычного).

Смотрите онлайн-карту: Пробки на дорогах Краснодара

При этом на ряде улиц водителям удалось проехать быстро — на Ейском шоссе в центр и на Западном обходе к Ростовскому шоссе пробок не было. Кубанская Набережная по направлению к улице Индустриальной стояла в 3-балльных заторах (обычно утром сервис там фиксирует пробки в 5 баллов).

Где в Краснодаре утром 23 марта было сложное движение: 7:46 — Ростовское шоссе от улицы Пригородной до Автомобильной. Пробка длиной 3,4 км продержалась 1 час 20 минут;

8:46 — улица 40-летия Победы от Героев-Разведчиков до Колхозной. Водители потеряли два часа в заторе длиной 3,6 км;

8:49 — улица Уральская от Восточного обхода до Симферопольской. Пробка протяженностью 3,4 км продержалась 1 час 40 минут;

8:49 — улица Дзержинского от Покрышкина до Тургенева. Машины простояли три часа в пробке длиной 3,8 км;

9:10 — улицы Горячеключевская, Бородинская, Мачуги от Восточного обхода до Благоева. Затор в 3,5 км продержался 1 час 40 минут.