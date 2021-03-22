Компания Schneider Electric пригласила на саммит о цифровой трансформации

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Schneider Electric проведет Innovation Summit Moscow 2021 27–29 апреля

Событие планируют провести в ЦВК «Экспоцентр». Главной темой значится «Цифровое и устойчивое будущее сегодня». Приглашенные мировые и российские эксперты будут общаться на пленарных и индустриальных сессиях, семинарах, стратегических дискуссиях и на специальной онлайн-платформе. Темы саммита:

  • цифровая трансформация;
  • инновационные инструменты для устойчивого и эффективного бизнеса в условиях турбулентности;
  • цифровые технологии для сокращения углеродного следа и борьбы с изменением климата.

В пресс-службе компании подчеркнули, что цифровой переход является одним из ключевых направлений деятельности Schneider Electric. Цифровизация обеспечивает непрерывность бизнеса и делает компании более гибкими и устойчивыми. Существующие технологии и новинки в этой области будут показаны на стендах Innovation Summit и представлены экспертами компании на тематических сессиях. На саммите также будут представлены примеры цифровизации различных объектов в РФ и в мире.

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Schneider Electric — один из лидеров по инновациям в сокращении углеродного следа. Например, Corporate Knights признали ее самой устойчивой и социально ответственной корпорацией мира. Чтобы помочь клиентам и партнерам стать эффективнее и экологичнее, Schneider Electric запустила глобальный сервис по декарбонизации цепочек поставок, который поможет корпорациям сократить косвенные выбросы (Scope 3).

Кроме того, Schneider Electric предоставляет современные программы по расчету энергоэффективности бизнеса. На Innovation Summit первые лица компании расскажут о будущем с нулевыми выбросами, современных системах энергоменеджмента и энергоаудита и других экологических инструментах.

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Innovation Summit Moscow 2021 объединит более 50 спикеров, которые выступят более чем на 75 семинарах и дискуссиях. От экспертов и топ-менеджеров Schneider Electric заявлены исполнительный вице-президент компании по операциям в Европе Барбара Фрей-Спрейтер, президент Schneider Electric в РФ и СНГ Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric по направлению горнодобывающей промышленности Роб Моффитт, исполнительный вице-президент подразделения Energy Management Филипп Делорм, директор по стратегии и устойчивому развитию Оливье Блюм.

Участие в мероприятии бесплатное, но регистрация обязательна. И она уже открыта.

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