Список составлен на основе данных о росте зарплат на глобальном рынке, востребованности специалистов отрасли и динамике развития профессии в целом. Авторы блога уточнили, что это не значит, что «другие профессии хуже — просто они растут чуть медленнее». В список попали следующие специальности:

аналитик данных,

веб-разработчик,

аналитик информационной безопасности,

Python-разработчик,

администратор базы данных,

веб-дизайнер (UI/UX),

разработчик мобильных приложений,

специалист по машинному обучению,

DevOps-инженер.

Именно сферу DevOps авторы списка назвали одной из самых быстрорастущих. Это стратегически важная специальность для разработки любого ПО: от узкофункциональных утилит до полноценных ОС.

DevOps (от англ. Development Operations) — специалист, понимающий архитектуру продукта и весь цикл его производства от разработки до тестирования. Также девопс должен оценивать безопасность и повышать оптимизацию всех процессов.