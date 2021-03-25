SkillFactory назвал топ растущих IT-профессий. В него попали DevOps-разработчики
Блог SkillFactory опубликовал на habr.com список наиболее востребованных IT-специалистов
Список составлен на основе данных о росте зарплат на глобальном рынке, востребованности специалистов отрасли и динамике развития профессии в целом. Авторы блога уточнили, что это не значит, что «другие профессии хуже — просто они растут чуть медленнее». В список попали следующие специальности:
- аналитик данных,
- веб-разработчик,
- аналитик информационной безопасности,
- Python-разработчик,
- администратор базы данных,
- веб-дизайнер (UI/UX),
- разработчик мобильных приложений,
- специалист по машинному обучению,
- DevOps-инженер.
Именно сферу DevOps авторы списка назвали одной из самых быстрорастущих. Это стратегически важная специальность для разработки любого ПО: от узкофункциональных утилит до полноценных ОС.
DevOps (от англ. Development Operations) — специалист, понимающий архитектуру продукта и весь цикл его производства от разработки до тестирования. Также девопс должен оценивать безопасность и повышать оптимизацию всех процессов.
«Разработка хорошего приложения не заканчивается никогда»:
Блог приводит прогнозы, по которым количество специалистов DevOps удвоится к 2024 году. Авторы считают, что сфера DevOps переходит из нишевого инструмента в глобальный рынок. За карантин 2020-го рынок вырос на 29,3%. А к 2027-му ожидается годовой рост специальности минимум в 19,9%.
В драйверы сферы прочат Индию, Китай, Бразилию, Мексику, Россию и Канаду. DevOps нужны прежде всего крупным IT‑компаниям, выпускающим много продуктов и желающим автоматизировать разработку, тесты и релизы проектов. Развитие искусственного интеллекта и анализ big data откроет DevOps дополнительные способы усилить и автоматизировать процессы разработки.
По данным Payscale, девопсы довольны работой — 4 баллов из 5. Несмотря на высокий уровень ответственности, специалисты ценят отсутствие рутинных задач.
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