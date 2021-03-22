Власти Краснодара пообещали к лету сделать новую ливнёвку в районе улицы Дзержинского

В мэрии Краснодара 22 марта обсудили ситуацию с подтоплением улицы Грибоедова во время дождей

Во время еженедельного совещания в администрации Краснодара глава города Евгений Первышов обратил внимание на то, что даже во время небольших дождей в краевом центре «колодцы опять бурлят», и всё вытекает на дороги.

Замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков сообщил, что на улице Грибоедова от Полевой до Дзержинского нет ливневой канализации. Городские власти разработали схему по водоотводу на участке.

Предполагается, что на улице Циолковского появится водораздел. В две стороны там нужно будет построить ливневый коллектор, десять ливнеприемных и три смотровых колодца. В сторону Полевой собираются проложить 230 метров труб ливневой канализации диаметром 500 мм, а в сторону Дзержинского — еще 240 метров сетей диаметром 400 мм.

Беляков уточнил, что уже построено два смотровых колодца. Полностью завершить строительство новой ливнёвки собираются к 31 мая.