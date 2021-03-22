В Краснодаре утром на Ростовском шоссе водители простояли в пробке почти 2,5 часа

В первый рабочий день недели, 22 марта, на ряде улиц Краснодара утром зафиксировали 8-балльные пробки

Согласно обзору сервиса «Яндекс.Пробки», утром 22 марта максимальная загруженность улиц в краевом центре составила 5 баллов. Это на 1 балл меньше, чем обычно.

Смотрите онлайн-карту: Пробки на дорогах Краснодара

Наиболее сложная ситуация сложилась по направлению в центр на следующих улицах: Мачуги — Трамвайная, Красных Партизан, Российская. Там сервис зафиксировал 8-балльные пробки.

Где утром в Краснодаре наблюдались самые крупные заторы: 7:57 — Восточный обход от улицы Элитной до Уральской. Пробка длиной 4,9 км продержалась 1 час 20 минут;

8:38 — улица Красных Партизан от Западного обхода до Баумана. Водители потеряли в заторе длиной 3,5 км полтора часа;

8:54 — улица 40-летия Победы от Героев-Разведчиков до Колхозной. Пробка протяженностью 3,6 км продержалась 2 часа 10 минут;

8:54 — Ростовское шоссе от Геологической до строительного рынка. Затор растянулся на 3,4 км. Водители простояли в нём 2 часа 20 минут;

9:52 — улица Дзержинского от Покрышкина до Тургенева. Пробка в 3,8 км продержалась 20 минут.

К моменту публикации новости загруженность дорог в Краснодаре снизилась до 3 баллов. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайшие 5 часов.