В Краснодаре запретят стоянку машин на одной из улиц

Краснодарский край

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Власти Краснодара 21 марта сообщили о запрете стоянки транспорта на улице в районе Западного обхода

Дорожные знаки о запрете стоянки машин установят по обеим сторонам улицы Конгрессной в районе ЖК «Отражение». Запрет стоянки и остановки транспорта вступит в силу с 5 апреля.

В городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства отметили, что ограничения вводят, чтобы исключить стоянку на проезжей части. Брошенные автомобили часто создают помехи для движения и провоцируют ДТП, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, 5 марта в Краснодаре стартовал ремонт дороги на улице Российской, работы продлятся до лета.

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