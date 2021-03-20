В субботу выезд из Краснодара по Захарова встал в 10-балльной пробке

О загруженных улицах Захарова и Суворова сообщил сервис «Яндекс.Пробки». По данным на 15:00, магистрали стоят в сторону южного выезда из города. Там наблюдается 10 баллов — это на шесть баллов выше обычного.

На 15:20 длина пробки на Захарова составила 800 метров. Она начинается после поворота на Нефтезаводской проезд и заканчивается напротив Южного автовокзала.

Всего загруженность города составила пять баллов. Это на один балл выше обычного.