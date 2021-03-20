В субботу выезд из Краснодара по улице Захарова встал в 10-балльной пробке

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 20 марта на некоторых улицах образовались 10-балльные пробки

О загруженных улицах Захарова и Суворова сообщил сервис «Яндекс.Пробки». По данным на 15:00, магистрали стоят в сторону южного выезда из города. Там наблюдается 10 баллов — это на шесть баллов выше обычного.

На 15:20 длина пробки на Захарова составила 800 метров. Она начинается после поворота на Нефтезаводской проезд и заканчивается напротив Южного автовокзала.

Всего загруженность города составила пять баллов. Это на один балл выше обычного.

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