В микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре изменят график двжиения троллейбусов

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей из-за ремонта на контактной сети временно изменится график трех троллейбусов

График трех троллейбусных маршрутов изменится из-за ремонта на контактной сети в микрорайоне Гидростроителей. Изменения произойдут вечером 20 марта и утром 21 марта в работе первых и последних рейсов троллейбусов № 7, 12 и 13, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Троллейбусный маршрут № 7 «Ж/д вокзал Краснодар-1» — аэропорт»:

20 марта последний рейс от ж/д вокзала отправится в 21:43, а 21 марта первый рейс от аэропорта поедет в 6:38.

Троллейбусный маршрут № 12 «Стадион Кубань — улица Благоева»:

20 марта последний рейс от стадиона «Кубань» поедет в 21:45, а 21 марта первый рейс от улицы Благоева поедет в 6:09.

Троллейбусный маршрут № 13 «Бальнеолечебница —улица Благоева»:

21 марта первый рейс от улицы Благоева отправится в 6:23.