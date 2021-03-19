В Краснодаре пробки достигли 9 баллов, а на Сормовской и Уральской — 10 баллов

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» , в 16:27 в городе зафиксировали самую длинную пробку для этого времени за всю последний неделю — стоял Южный обход от канала Чибий до Чибийского магистрального канала. Длина затора составила 7,6 км. К 16:48 неожиданно плотное движение заметили на Восточном обходе к улице Мачуги — 7 баллов, что на 6 баллов выше обычного.

В целом же загруженность дорог Краснодара достигла 9 баллов уже в 17:21 (на 2 балла выше, чем обычно). Наиболее загруженными улицами вечером стали Сормовская из центра (10 баллов), Уральская в центр (9 баллов), из центра — 10 баллов. Также плотное движение было на Южном Обходе к Тургеневскому шоссе (9 баллов) и к М4 «Дон» (8 баллов). Крупнейшими пробками сегодня были: