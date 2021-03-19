В Краснодаре пробки достигли 9 баллов, а на Сормовской и Уральской — 10 баллов
Краснодар вечером 19 марта стоял в 9-балльных пробках
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 16:27 в городе зафиксировали самую длинную пробку для этого времени за всю последний неделю — стоял Южный обход от канала Чибий до Чибийского магистрального канала. Длина затора составила 7,6 км. К 16:48 неожиданно плотное движение заметили на Восточном обходе к улице Мачуги — 7 баллов, что на 6 баллов выше обычного.
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В целом же загруженность дорог Краснодара достигла 9 баллов уже в 17:21 (на 2 балла выше, чем обычно). Наиболее загруженными улицами вечером стали Сормовская из центра (10 баллов), Уральская в центр (9 баллов), из центра — 10 баллов. Также плотное движение было на Южном Обходе к Тургеневскому шоссе (9 баллов) и к М4 «Дон» (8 баллов). Крупнейшими пробками сегодня были:
- 19:30, Южный Обход от сервисного центра до улицы Адыгейской. Пробка длиной 8,8 км продержалась 3 часа 40 минут.
- 16:28, Восточный обход от моста над железной дорогой до улицы Фадеева. Пробка длиной 7,8 км продержалась 8 часов 30 минут.
- 18:10, Южный Обход от канала Чибий до Чибийского магистрального канала. Пробка длиной 7,6 км продержалась 4 часа 40 минут.
- 18:34, улица Уральская от Лизы Чайкиной до Восточного Обхода. Пробка длиной 5,8 км продержалась 1 час 30 минут.
- 08:36, улицы Дзержинского и Рашпилевская от Покрышкина до Морской. Пробка длиной 5,7 км продержалась 1 час 50 минут.