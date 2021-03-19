В Дагестане установили умный домофон от «Ростелекома»

В Махачкале в марте в новом доме появился умный домофон от «Ростелекома»

Умный домофон от «Ростелекома» — одно из решений цифровой экосистемы «Ростелеком Ключ», которую начали внедрять в Дагестане в конце 2020 года. Например, умное видеонаблюдение уже работает в трех жилых комплексах в Каспийске и Махачкале. Домофон стал четвертым проектом в республике, его установили в новом доме на проспекте имама Шамиля в столице региона. «Благодаря нашему решению люди получают комфорт и экономию времени. Но также «Ростелеком Ключ» повышает уровень безопасности дома и расширяет возможности его жителей. С помощью приложения на телефоне легко проверить наличие места на парковке или присмотреть за ребенком на детской площадке. Посторонние не пройдут в подъезд, а для гостей всегда можно сгенерировать электронный ключ, который действует ограниченное время. Наш сервис действительно может очень многое, например, собирать показания за потребленные коммунальные ресурсы и самостоятельно передавать их в управляющую компанию», — отметил директор дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Ярахмедов.