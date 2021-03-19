В Дагестане установили умный домофон от «Ростелекома»
В Махачкале в марте в новом доме появился умный домофон от «Ростелекома»
Умный домофон от «Ростелекома» — одно из решений цифровой экосистемы «Ростелеком Ключ», которую начали внедрять в Дагестане в конце 2020 года. Например, умное видеонаблюдение уже работает в трех жилых комплексах в Каспийске и Махачкале. Домофон стал четвертым проектом в республике, его установили в новом доме на проспекте имама Шамиля в столице региона.
«Благодаря нашему решению люди получают комфорт и экономию времени. Но также «Ростелеком Ключ» повышает уровень безопасности дома и расширяет возможности его жителей. С помощью приложения на телефоне легко проверить наличие места на парковке или присмотреть за ребенком на детской площадке. Посторонние не пройдут в подъезд, а для гостей всегда можно сгенерировать электронный ключ, который действует ограниченное время. Наш сервис действительно может очень многое, например, собирать показания за потребленные коммунальные ресурсы и самостоятельно передавать их в управляющую компанию», — отметил директор дагестанского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Ярахмедов.
С умным домофоном жильцы могут открывать дверь в подъезд через мобильное приложение. Кроме того, в нем можно увидеть изображение с видеокамеры — она записывает всех посетителей и сохраняет на защищенном облачном сервере «Ростелекома» на срок от 3 до 60 дней, рассказали в пресс-службе «Ростелекома».
По словам представителя управляющей компании ООО «Домовой» Эльдара Оздиаджиева, воспользоваться услугами «Ростелекома» предложил один из жильцов, который раньше жил в Каспийске, где новая система уже работает. В дальнейшем УК планирует установить еще один умный домофон и систему видеонаблюдения во дворе, подъездах и лифтах.
Сервис «Ростелеком Ключ» объединяет на одной платформе умные цифровые решения для многоквартирного дома, в числе которых домофоны, шлагбаумы, счетчики, комплексное видеонаблюдение, Wi-Fi на дворовой территории и консерьеж-сервис. Сервис доступен не только для новостроек, но и для вторичного жилья. Чтобы его подключить, достаточно оставить заявку на сайте цифрового провайдера, позвонить по телефону 8-800-1000-800 или обратиться в управляющую компанию.