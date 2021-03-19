В Краснодаре начали укладывать рельсы для трамвайной линии на улице Московской

Краснодарский край

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На улице Московской в Краснодаре начали укладывать рельсы и шпалы для разворотного кольца перед новой трамвайной линией

Напомним, в Краснодаре 16 января началось строительство новой трамвайной ветки на улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. На время ремонта изменилась схема движения общественного и личного транспорта. В феврале рабочие приступили к модернизации сети ливневой канализации, а также начали строить подземный переход на улице Петра Метальникова.

Смотрите фоторепортаж:

В пресс-службе мэрии Краснодара 19 марта объявили о старте нового этапа строительства трамвайной линии. На пересечении улиц Московской и Солнечной специалисты КТТУ начали укладывать новые рельсы и шпалы. Их установят на подготовленном основании разворотного кольца.

Параллельно рабочие монтируют контактную сеть, а в районе пересечения Московской и Петра Метальникова продолжается подготовка к началу строительства пешеходного перехода.

Краснодар КТТУ Строительство Трамвай

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