В Краснодаре начали укладывать рельсы для трамвайной линии на улице Московской

На улице Московской в Краснодаре начали укладывать рельсы и шпалы для разворотного кольца перед новой трамвайной линией

Напомним, в Краснодаре 16 января началось строительство новой трамвайной ветки на улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. На время ремонта изменилась схема движения общественного и личного транспорта. В феврале рабочие приступили к модернизации сети ливневой канализации, а также начали строить подземный переход на улице Петра Метальникова.

В пресс-службе мэрии Краснодара 19 марта объявили о старте нового этапа строительства трамвайной линии. На пересечении улиц Московской и Солнечной специалисты КТТУ начали укладывать новые рельсы и шпалы. Их установят на подготовленном основании разворотного кольца.

Параллельно рабочие монтируют контактную сеть, а в районе пересечения Московской и Петра Метальникова продолжается подготовка к началу строительства пешеходного перехода.