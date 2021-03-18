Синоптики прогнозируют ливень с градом на Кубани

В Краснодарском крае 18 марта будет 7-12 °С, на Черноморском побережье до 14 °С. Ожидается дождь, местами сильный. По данным кубанского гидрометцентра, в горах пройдет мокрый снег, в отдельных районах прогнозируют ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. В четверг в крае скорость ветра составит 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В ночь на 19 марта в регионе ожидается 1-6 °С, днем 10 °С. Ночью 20 марта температура воздуха опустится до -1...4 °С. Днем воздух прогреется также до 10 °С. Прогнозируется переменная облачность, временами пройдет дождь, в горах с мокрым снегом. К концу субботы будет без осадков. В эти два дня ожидается ветер 5-10 м/с, в пятницу возможны порывы до 12-17 м/с.