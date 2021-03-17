РСПП провел региональное собрание в Краснодаре
Промышленники и предприниматели обсудили актуальные бизнес-вопросы
Участники общего собрания Краснодарского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (КРО РСПП) подвели итоги работы за два года. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В нем участвовали члены КРО РСПП, представители краевой власти и федерального руководства РСПП.
Заседание открыл председатель КРО РСПП Виктор Бударин. Он обозначил основные темы собрания и передал слово его участникам.
Заместитель председателя КРО РСПП Сергей Огурцов доложил о работе за 2020 год. По его словам, за это время КРО РСПП стало ключевой площадкой для обсуждения и формирования предложений и позиций членов регионального РСПП, которое включает уже около 100 организаций.
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Огурцов подробно рассказал о деятельности всех семи отраслевых комитетов КРО РСПП. В частности, благодаря работе комитета по строительству были приняты контрмеры по росту стоимости квадратного метра жилья.
В крае действует разветвленная система поддержки предпринимателей со стороны РСПП. Во многих муниципалитетах созданы территориальные объединения работодателей. В пресс-службе союза заявили, что ни одно обращение в региональное отделение РСПП не остается без внимания. Вопросы, мешающие бизнесу, выносятся на обсуждение общественного совета при краевой прокуратуре, краевой налоговой службе и еще порядка 30 советов и комиссий, куда также входят представители КРО РСПП.
Исполнительный директор координационного совета РСПП в ЮФО Эдуард Кузнецов рассказал о взаимодействии бизнеса и власти на территории ЮФО.
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После выступлений состоялась оживленная дискуссия, в которой участвовал заместитель председателя ЗСК Сергей Алтухов. По итогам собрания представители КРО РСПП решили подготовить ряд предложений по улучшению бизнес-климата в крае и направить их губернатору Кубани и председателю ЗСК.
Вице-президент РСПП Сергей Мытенков заверил собравшихся, что конструктивные инициативы региональных отделений РСПП будут обязательно поддержаны на федеральном уровне.
Также на собрании был утвержден состав правления ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края» на ближайшие четыре года и выбраны делегаты на XXX съезд РСПП, который должен состояться вживую в декабре 2021 года с участием президента РФ.