РСПП провел региональное собрание в Краснодаре

Участники общего собрания Краснодарского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей (КРО РСПП) подвели итоги работы за два года. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. В нем участвовали члены КРО РСПП, представители краевой власти и федерального руководства РСПП.

Заседание открыл председатель КРО РСПП Виктор Бударин. Он обозначил основные темы собрания и передал слово его участникам.

Заместитель председателя КРО РСПП Сергей Огурцов доложил о работе за 2020 год. По его словам, за это время КРО РСПП стало ключевой площадкой для обсуждения и формирования предложений и позиций членов регионального РСПП, которое включает уже около 100 организаций.