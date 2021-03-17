Власти Краснодара напомнили, куда жаловаться на спил и обрезку деревьев

В администрации Краснодара объяснили, как направить обращения о фактах некачественного ухода за деревьями

Жители города, которые увидели некачественную работу по уходу за растениями (обрезку, кронирование и так далее) или сомневаются в том, что вырубка законна, могут рассказать об этом через электронную форму. Ее разместили на сайте мэрии в разделе «Общественный мониторинг за зелеными насаждениями Краснодара».

В заявлении надо указать имя и контакты для обратной связи, дату нарушения, координаты и ориентиры для того, чтобы найти дерево. Также потребуется указать тип предполагаемого нарушения. По желанию можно прикрепить краткий комментарий и гиперссылку на фотографии, предварительно загруженные на облачные сервисы.

В пресс-службе мэрии объяснили, что информацию будут передавать в муниципальный центр озеленения. После получения обращения специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК будут выезжать по адресу и проводить обследование. Об итогах сообщат заявителю по телефону или по электронной почте.

В администрации уточнили, что в случае систематических и серьезных нарушений с подрядчиком могут расторгнуть контракт. Кроме того, компанию могут внести в список недобросовестных поставщиков услуг.