В Краснодаре пробки на улице Сормовской достигли 9 баллов

Краснодарский край

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Вечером 16 марта дороги Краснодара снова застряли в крупных пробках

Напомним, в Краснодаре днем 16 марта наблюдали необычно загруженное движение — улицы Российская и Ставропольская стояли в 9-балльных пробках. Накануне вечером на Кубанской набережной в сторону моста образовался 10-балльный затор.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», вечером 16 марта загруженность дорог в Краснодаре достигла 9 баллов уже в 18:09 — это на 2 балла больше, чем обычно в это время во вторник. К 18:30 улица Сормовская из центра встала в 10-балльную пробку (на 3 выше нормы).

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Максимальная загруженность дорог Краснодара вечером составила 9 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 1 балл больше, чем обычно.

Наиболее загруженные магистрали вечером: Суворова — Захарова из центра (9 баллов), улица Дзержинского из центра (9 баллов), Северная улица к Тургенева (9 баллов).

По данным на 19:30, нехарактерно плотный трафик отметили на улице Дзержинского в центр (7 баллов), улице Красных Партизан из центра (8 баллов), Мачуги — Трамвайной в центр (8 баллов). Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

  • 18:23, улицы Рашпилевская и Дзержинского от Красных Партизан до Пригородной. Пробка длиной 8,6 км продержалась 1 час 40 минут.
  • 13:22, Южный Обход от спортивного комплекса до улицы Адыгейской. Пробка длиной 7,3 км продержалась 1 час 10 минут.
  • 11:21, Восточный обход от улицы Элитной до Фадеева. Пробка длиной 6,1 км продержалась 40 минут.
  • 07:53, улица Российская от Ленинского переулка до улицы Весенней. Пробка длиной 6 км продержалась 1 час 50 минут.
  • 18:59, Ростовское шоссе от Ростовской развязки до улицы Красной. Пробка длиной 5 км продержалась 2 часа.
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