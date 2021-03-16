В Краснодаре пробки на улице Сормовской достигли 9 баллов

По данным сервиса «Яндекс.Карты», вечером 16 марта загруженность дорог в Краснодаре достигла 9 баллов уже в 18:09 — это на 2 балла больше, чем обычно в это время во вторник. К 18:30 улица Сормовская из центра встала в 10-балльную пробку (на 3 выше нормы).

Напомним, в Краснодаре днем 16 марта наблюдали необычно загруженное движение — улицы Российская и Ставропольская стояли в 9-балльных пробках. Накануне вечером на Кубанской набережной в сторону моста образовался 10-балльный затор.

Максимальная загруженность дорог Краснодара вечером составила 9 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера, и на 1 балл больше, чем обычно.

Наиболее загруженные магистрали вечером: Суворова — Захарова из центра (9 баллов), улица Дзержинского из центра (9 баллов), Северная улица к Тургенева (9 баллов).

По данным на 19:30, нехарактерно плотный трафик отметили на улице Дзержинского в центр (7 баллов), улице Красных Партизан из центра (8 баллов), Мачуги — Трамвайной в центр (8 баллов). Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были: