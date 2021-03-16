Кубанский медуниверситет обучит волонтеров «Лиза Алерт» оказанию первой помощи

Партнерский Краснодарский край

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В марте КубГМУ и поисковый центр Краснодарского края договорились о взаимном обучении специалистов

Кубанский государственный медицинский университет подписал соглашение с центром поиска пропавших людей Краснодарского края (в который входит поисковой отряд «Лиза Алерт»). Так, представители обеих организаций будут обмениваться опытом. Члены студенческого спасательного отряда обучат поисковиков навыкам оказания первой помощи и психологической поддержки, а специалисты центра научат правильно проводить поисковые работы.

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В пресс-службе КубГМУ 16 марта рассказали, что ежегодно в регионе теряются более 2 тыс. человек. Каждый день в среднем ищут семерых людей, не вернувшихся домой. Пропавших часто находят живыми, но травмированными. В таких случаях умение грамотно оказать первую помощь необходимо.

«Благодаря опыту, который у нас накопился, всё это существует с 2013 года. Мы имеем возможность оказывать помощь и в координационной работе, навигации. Есть возможность помочь, собрать и направить людей», — сказал заместитель начальника студенческого спасательного отряда КубГМУ Вадим Котов.

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Университет готов предоставить добровольцам свои средства связи, заявили в пресс-службе вуза. В общий координационный штаб стекается информация от всех студенческих отрядов. Совместная работа может повысить шансы успешного поиска пропавших людей.

Как писали Юга.ру, в 2019 году в КубГМУ состоялось открытие первого Окружного форума волонтеров-медиков ЮФО.

Волонтеры КубГМУ Медицина Пропавшие без вести Розыск людей

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