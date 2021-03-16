Кубанский медуниверситет обучит волонтеров «Лиза Алерт» оказанию первой помощи

Кубанский государственный медицинский университет подписал соглашение с центром поиска пропавших людей Краснодарского края (в который входит поисковой отряд «Лиза Алерт»). Так, представители обеих организаций будут обмениваться опытом. Члены студенческого спасательного отряда обучат поисковиков навыкам оказания первой помощи и психологической поддержки, а специалисты центра научат правильно проводить поисковые работы.

В пресс-службе КубГМУ 16 марта рассказали, что ежегодно в регионе теряются более 2 тыс. человек. Каждый день в среднем ищут семерых людей, не вернувшихся домой. Пропавших часто находят живыми, но травмированными. В таких случаях умение грамотно оказать первую помощь необходимо.

«Благодаря опыту, который у нас накопился, всё это существует с 2013 года. Мы имеем возможность оказывать помощь и в координационной работе, навигации. Есть возможность помочь, собрать и направить людей», — сказал заместитель начальника студенческого спасательного отряда КубГМУ Вадим Котов.