В крае сегодня будет 9-14 °С, местами в южной части воздух прогреется до 18 °С. По данным кубанского гидрометцентра, утром и днем в некоторых районах пройдет дождь, по всему краю прогнозируют переменную облачность. Ветер 6-11 м/, в некоторых районах порывы 12-17 м/с. На участке от Анапы до Геленджика усиление до 20 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в столице Кубани по ночам в среду и четверг температура будет снижаться до 6-7 °С. Днем 17 марта воздух прогреется до 13-15 °С, в первой половине дня будет облачно с прояснениями, после чего пойдет дождь. Через день прогнозируют до 11 °С и пасмурную погоду с дождем. Ветер 5-7 м/с.

В ночь на 17 и 18 марта в регионе ожидается 1-6 °С. Днем в среду будет 10-15 °С, в четверг — 7-12 °С, на побережье до 14 °С. Синоптики ожидают облачную погоду. Временами возможны осадки, ночью и утром в горах — с мокрым снегом. В отдельных районах они будут сильными. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в Анапе и Геленджике — до 20 м/с.