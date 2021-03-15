Юго-Западный Сбербанк выдал первые кредиты бизнесу под 3%

Партнерский Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

Распечатать

Юго-Западный Сбербанк заключил первые сделки по новой программе кредитования бизнеса под 3%

Программа предназначена для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Она уже уже вызвала высокий интерес со стороны как малого, так и крупного бизнеса.

Юго-Западный банк первым в системе Сбера заключил три договора с клиентами крупного и среднего бизнеса в Ставропольском и Краснодарском крае и в Ростовской области. Совокупный лимит заключенных договоров составил 51 млн рублей. Предприятия относятся к сферам санаторно-курортной деятельности и общественного питания. Всего в Юго-Западный банк уже поступило свыше 585 заявок на общую сумму 1,9 млрд рублей.

Читайте также:

«Сбербанк выступает основным проводником антикризисных программ для бизнеса. В прошлом году свыше 16,3 тыс. предприятий на юге России и Северном Кавказе получили поддержку в рамках льготных программ кредитования под 0% и 2% на сумму 23 млрд рублей. Банк принял положительные решения более чем по 12,3 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов на общую сумму 26,5 млрд рублей. Одними из первых в РФ, кто получит доступ к новому механизму льготного кредитования, станут предприятия ЮФО и СКФО. Уверена, что эти меры помогут региональному бизнесу преодолеть последствия кризиса, а мы, как их основной финансовый партнер, поможем это сделать максимально оперативно и эффективно», — сказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко.

По условиям программы ФОТ 3.0, процентная ставка по кредиту составляет 3%. В период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заемщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей.

Коронавирус Кредитование Малый и средний бизнес Сбербанк Финансы Экономика Эпидемии

Новости

Житель Кропоткина сломал челюсть полицейскому, который увидел его без маски
Анапский фотограф показал, как выглядит выгоревший заповедник «Утриш» спустя полгода. Фото и видео
Губернатор Ставрополья отправил всё правительство в отставку после ареста зампреда за многомиллионные взятки
В Краснодаре откроется выставка «Неизвестный Ван Гог»
В Краснодаре система штрафов за неправильную парковку сломалась сразу после начала работы
Оперштаб Кубани 6 дней подряд сообщает о 13 умерших пациентах и больше не публикует отдельную сводку по ним

Лента новостей

Год назад на Кубани ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19
Сегодня, 17:04
Год назад на Кубани ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19
Вспомним, что произошло за это время
Что не так с проектом Галицкого по реконструкции «Авроры»?
Сегодня, 14:23
Что не так с проектом Галицкого по реконструкции «Авроры»?
Мнение общественников из Краснодара
Покоряем вершины
12 марта, 08:47
Покоряем вершины
10 гор Краснодарского края для активного туризма

Реклама на портале