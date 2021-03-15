Юго-Западный Сбербанк выдал первые кредиты бизнесу под 3%

Программа предназначена для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Она уже уже вызвала высокий интерес со стороны как малого, так и крупного бизнеса.

Юго-Западный банк первым в системе Сбера заключил три договора с клиентами крупного и среднего бизнеса в Ставропольском и Краснодарском крае и в Ростовской области. Совокупный лимит заключенных договоров составил 51 млн рублей. Предприятия относятся к сферам санаторно-курортной деятельности и общественного питания. Всего в Юго-Западный банк уже поступило свыше 585 заявок на общую сумму 1,9 млрд рублей.