В Краснодаре утром на Красных Партизан и Российской образовались пробки в 8 баллов

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», утром загруженность улиц в краевом центре составила 6 баллов, что на балл больше, чем вчера и обычно в это время.

На ряде магистралей по направлению в центр города зафиксировали 8-балльные пробки — на улице Красных Партизан, Дзержинского и на Российской.