В Краснодаре утром на Красных Партизан и Российской образовались пробки в 8 баллов
Утром 12 марта на нескольких дорогах Краснодара наблюдались 8-балльные заторы
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», утром загруженность улиц в краевом центре составила 6 баллов, что на балл больше, чем вчера и обычно в это время.
На ряде магистралей по направлению в центр города зафиксировали 8-балльные пробки — на улице Красных Партизан, Дзержинского и на Российской.
Смотрите онлайн-карту:
Нехарактерно плотный трафик был отмечен на Восточном обходе в сторону Мачуги (6 баллов, что на 3 балла выше обычного) и на Южном обходе по направлению к Тургеневскому шоссе (3 балла, что на 2 балла выше обычного).
Где утром в Краснодаре скопились самые крупные пробки:
- 7:43 — улица Российская и от переулка Ленинского до Весенней. Затор в 6 км продержался 1 час 50 минут;
- 8:51 — улица Красных Партизан от Западного обхода до Баумана. Пробка длиной 3,5 км продержалась 1 час 30 минут;
- 8:55 — улицы Дзержинского и Рашпилевская от Покрышкина до Бабушкина. Водители простояли в пробке протяженностью 6,7 км 2 часа;
- 8:59 — Восточный обход от улицы Элитной до Уральской. Пробка длиной 4,9 км продержалась 2 часа 20 минут;
- 9:03 — Ростовское шоссе от улицы Геологической до строительного рынка. Затор длиной 3,4 км продержался 2 часа 20 минут.
К моменту публикации новости загруженность дорог Краснодара уменьшилась до 4 баллов. По прогнозам специалистов сервиса, в ближайший час заторы останутся на том же уровне, а с 12:00 начнут расти и достигнут пика в 5 баллов к 13:00.
Напомним, накануне вечером в Краснодаре пошел снег и город встал в 10-балльные пробки.