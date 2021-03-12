Жителей Сочи предупредили о сильном снеге

В течение дня в предгорных и горных районах курорта будет продолжать идти снег. До конца 12 марта ожидается достижение опасных отметок. Возможны очень сильные осадки.

Жителям рекомендуют не выезжать на машинах без зимней резины. В случае возникновения происшествий надо звонить по телефонам 101, 112.

Напомним, ухудшение погоды наблюдается в крае со вчерашнего дня. Накануне снег пошел и в Краснодаре. А в Новороссийске и Геленджике начался ураган, из-за чего в городах объявили режим повышенной готовности и временно ограничили движение между ними.