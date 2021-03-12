Жителей Сочи предупредили о сильном снеге
12 марта в некоторых районах Сочи прогнозируют большое количество осадков
В течение дня в предгорных и горных районах курорта будет продолжать идти снег. До конца 12 марта ожидается достижение опасных отметок. Возможны очень сильные осадки.
Жителям рекомендуют не выезжать на машинах без зимней резины. В случае возникновения происшествий надо звонить по телефонам 101, 112.
Напомним, ухудшение погоды наблюдается в крае со вчерашнего дня. Накануне снег пошел и в Краснодаре. А в Новороссийске и Геленджике начался ураган, из-за чего в городах объявили режим повышенной готовности и временно ограничили движение между ними.
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