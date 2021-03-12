В Краснодаре временно изменится утреннее расписание трех троллейбусов и трамвая № 5
На выходных в Краснодаре сместится время первого рейса нескольких маршрутов общественного транспорта
Утром в воскресенье, 14 марта, один трамвайный и три троллейбусных маршрута начнут работу в среднем на полчаса позже. Изменения в расписании связаны с ремонтом на тяговой подстанции № 22, который будут проводить в ночь с 13 на 14 марта, уточнили в пресс-службе администрации 11 марта.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства рассказали о времени первых рейсов транспорта из микрорайона Гидростроителей и Пашковского:
- первый трамвай № 5 отправится от конечной на улице Бершанской в 6:27;
- троллейбус № 13 будет выезжать от конечной остановки на Благоева в 6:26;
- троллейбус № 12 отправится от конечной на Благоева в 6:17;
- троллейбус № 7 выедет от конечной около аэропорта в 6:38.
Как писали Юга.ру, в середине марта в краевом центре изменят схему движения маршрутки № 31.
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