Краснодарцев пригласили на курсы по уходу за пожилыми и тяжелобольными людьми
В Краснодаре 18 и 19 марта желающие смогут пройти обучение в школе патронажного ухода «Забота и внимание»
Спикерами станут физический терапевт Айнагуль Мендалиева и эрготерапевт Марина Гуковская, работающие в московском центре реабилитации «Апрель».
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Преподаватели расскажут о правильном перемещении человека с дефицитом самообслуживания; организации процесса питания и основных правилах кормления; безопасности и комфорте гигиенических процедур; профилактике пролежней, падений и пневмоний; организации выхода маломобильного пациента на улицу в сопровождении и самостоятельно; одевание и обувание маломобильного человека. Также участникам школы объяснят основы физиотерапии и профилактике контрактур.
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Школа будет находиться по адресу улица Октябрьская, 149 (территория Свято-Ильинского храма). Пройти обучение можно бесплатно, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Проект реализуется при поддержке краснодарского центра развития благотворительных программ «Край милосердия» и Фонда президентских грантов.