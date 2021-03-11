Краснодарцев пригласили на курсы по уходу за пожилыми и тяжелобольными людьми

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 18 и 19 марта желающие смогут пройти обучение в школе патронажного ухода «Забота и внимание»

Спикерами станут физический терапевт Айнагуль Мендалиева и эрготерапевт Марина Гуковская, работающие в московском центре реабилитации «Апрель».

Читайте также:

Преподаватели расскажут о правильном перемещении человека с дефицитом самообслуживания; организации процесса питания и основных правилах кормления; безопасности и комфорте гигиенических процедур; профилактике пролежней, падений и пневмоний; организации выхода маломобильного пациента на улицу в сопровождении и самостоятельно; одевание и обувание маломобильного человека. Также участникам школы объяснят основы физиотерапии и профилактике контрактур.

Читайте также:

Школа будет находиться по адресу улица Октябрьская, 149 (территория Свято-Ильинского храма). Пройти обучение можно бесплатно, для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Проект реализуется при поддержке краснодарского центра развития благотворительных программ «Край милосердия» и Фонда президентских грантов.

Благотворительность Краснодар Медицина Образование

Новости

В поселке Сириус под Сочи пройдет блинный забег
В Молодежном театре Краснодара состоялась премьера нового спектакля
Краснодарцев пригласили на курсы по уходу за пожилыми и тяжелобольными людьми
Грузовик врезался в магазин после ДТП под Джубгой
В Краснодаре пошел снег и город встал в 10-балльные пробки
На Кубани разыскивают трех жителей Армавира, которые пытались убить мужчину

Лента новостей

«Не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить»
Вчера, 08:01
«Не хочется говорить «не заболею», чтобы не сглазить»
Краснодарцы рассказали о том, как прошла вакцинация от ковида и насколько это изменило их жизнь
«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
8 марта, 07:33
«Меня с 8 Марта не поздравляют, только недоброжелатели иногда»
Трансгендерные люди из Краснодара о 23 Февраля и 8 Марта
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
9 марта, 17:47
Стражи, мстители и перчатка бесконечности
В «Пятёрочке» появились начивки с супергероями Marvel

Реклама на портале