Краснодарцев пригласили на курсы по уходу за пожилыми и тяжелобольными людьми

В Краснодаре 18 и 19 марта желающие смогут пройти обучение в школе патронажного ухода «Забота и внимание»

Преподаватели расскажут о правильном перемещении человека с дефицитом самообслуживания; организации процесса питания и основных правилах кормления; безопасности и комфорте гигиенических процедур; профилактике пролежней, падений и пневмоний; организации выхода маломобильного пациента на улицу в сопровождении и самостоятельно; одевание и обувание маломобильного человека. Также участникам школы объяснят основы физиотерапии и профилактике контрактур.