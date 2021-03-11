СберИндекс изучил спрос на услуги медицинских лабораторий на Кубани

Партнерский Краснодарский край

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Аналитики СберИндекса рассказали о динамике обращений в медицинские лаборатории за период пандемии

В Краснодарском крае люди стали чаще обращаться в лаборатории с середины апреля 2020 года, когда часть ограничений была снята. В начале июня спрос достиг уровня первого квартала 2020 года, а в августе составил 233% от докоронавирусных значений.

С началом второй волны пандемии спрос подскочил еще на 20% и в октябре составлял 286% от уровня начала 2020 года. Аналогичные значения наблюдались в январе-феврале 2021 года.

При этом средний чек изменился не так сильно. В конце 2019 — начале 2020 года он держался на уровне 1759 рублей, а вместе с ростом спроса на услуги лабораторий увеличился на 15% — до 2030 рублей.

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В СберИндексе отметили, что наибольший спрос на платные услуги клиник в 2020 году в Краснодарском крае пришелся на октябрь (128% от уровня января-марта 2019 года). При этом в декабре спрос был лишь немного ниже и составлял 126% от этого уровня.

Траты клиентов СберБанка в аптеках в Краснодарском крае и других регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2020 году выросли только на 5,6% относительно показателей 2019 года. Средний чек в Краснодарском крае увеличился с 504 до 525 рублей.

«В 2020 году медицинские лаборатории пережили падение спроса на свои услуги, но впоследствии жители региона стали обращаться к ним почти втрое чаще. Более востребованными стали не только офлайн-лаборатории и клиники, но и медицинские онлайн-услуги, в том числе сервис телемедицины СберЗдоровье. По его использованию за 2020 год Краснодарский край стал лидером среди регионов ЮФО и СКФО. Чаще всего в 2020 году жители Кубани обращались за консультацией к терапевту, терапевту по коронавирусу, педиатру, гинекологу и дерматологу», — рассказала управляющий СберБанка по Краснодарскому краю Татьяна Сергиенко.

Здравоохранение Медицина Сбербанк

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