СберИндекс изучил спрос на услуги медицинских лабораторий на Кубани

В Краснодарском крае люди стали чаще обращаться в лаборатории с середины апреля 2020 года, когда часть ограничений была снята. В начале июня спрос достиг уровня первого квартала 2020 года, а в августе составил 233% от докоронавирусных значений.

С началом второй волны пандемии спрос подскочил еще на 20% и в октябре составлял 286% от уровня начала 2020 года. Аналогичные значения наблюдались в январе-феврале 2021 года.

При этом средний чек изменился не так сильно. В конце 2019 — начале 2020 года он держался на уровне 1759 рублей, а вместе с ростом спроса на услуги лабораторий увеличился на 15% — до 2030 рублей.