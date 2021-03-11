На Кубани от ковида умерли 38-летний и 47-летний мужчины

Федеральный оперштаб опубликовал коронавирусную сводку за 11 марта. Согласно официальным данным, в России зарегистрировали еще 9 тыс. 270 случаев COVID-19. Всего за время пандемии инфекцию обнаружили у 4 млн 360 тыс. 823 человек.

За весь период наблюдений оперштаб сообщил о 90 тыс. 734 смертях, вызванных коронавирусом. При этом за прошлые сутки в инфекционных госпиталях умерли 459 пациентов. Известно о 3 млн 959 тыс. 533 случаях выздоровления (+14 тыс. 6 за сутки).