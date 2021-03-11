На Кубани от ковида умерли 38-летний и 47-летний мужчины
Оперштаб Краснодарского края 11 марта сообщил о 129 новых случаях COVID-19 и 13 летальных исходах
Федеральный оперштаб опубликовал коронавирусную сводку за 11 марта. Согласно официальным данным, в России зарегистрировали еще 9 тыс. 270 случаев COVID-19. Всего за время пандемии инфекцию обнаружили у 4 млн 360 тыс. 823 человек.
За весь период наблюдений оперштаб сообщил о 90 тыс. 734 смертях, вызванных коронавирусом. При этом за прошлые сутки в инфекционных госпиталях умерли 459 пациентов. Известно о 3 млн 959 тыс. 533 случаях выздоровления (+14 тыс. 6 за сутки).
На Кубани за минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили 129 человек в в озрасте от 18 до 94 лет. Самый большой прирост инфицированных — в Краснодаре (+39), Новороссийске (+17) и в Сочи (+7).
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С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 39 тыс. 966 человек, в том числе у 2 тыс. 759 детей. По данным регионального минздрава, выздоровели 34 тыс. 831 пациент (+82 за сутки). В стационарах лечатся 1 тыс. 45 кубанцев с подтвержденным короонавирусом, остальные 2 тыс. 8 человек получают лечение на дому. 76 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 4 — на ЭКМО.
Медикам не удалось спасти 2 тыс. 82 человека (+13 новых летальных случаев). Как уточнили в оперштабе Кубани, за последние сутки пациенты с коронавирусной пневмонией умерли в инфекционных госпиталях Краснодара, Туапсе, Новороссийска, Сочи, Крымского, Тихорецкого и Лабинского районов.
В Краснодаре умерли 68-летний житель Новороссийска, 74-летний пациент из Усть-Лабинска и 61-летняя жительница Северского района. В Сочи зафиксировали смерть 38-летнего мужчины и 57-летней женщины, которые проживали на курорте.
В Крымском районе скончались 68-летний житель Геленджика и 66-летний житель Темрюкского района. В Туапсе умер 47-летний мужчина, в Новороссийске — 62-летний. Они оба были жителями этих городов.
Врачам Тихорецкой ЦРБ не удалось спасти 72-летнюю жительницу Новопокровского района и 78-летнего жителя Кавказского района. В Лабинском районе скончались мужчины в возрасте 72 и 75 лет из Армавира и Курганинского района.
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