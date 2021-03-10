Депутаты ЗСК Кубани подготовили проект федерального закона о поддержке в регионах IT-предприятий

Краснодарский край

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Депутаты ЗСК 10 марта обсудили реализацию нацпроекта «Цифровая экономика» на Кубани в 2020 году и дальнейшие планы

Еженедельное планерное совещание провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Он напомнил, что нацпроект реализуется в регионе с 2019 года. С докладом о реализации нацпроекта выступил новый глава департамента информатизации и связи Кубани Станислав Завальный.

Чиновник объяснил, что в нацпроект включен ряд региональных проектов: «Цифровые технологии», «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное управление» и «Информационная безопасность».

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Так, по проекту «Информационная инфраструктура» в 2020 году интернет появился у 640 социально значимых объектов (100% от запланированного). В 2021 году к интернету планируется подключить еще 811 объектов.

Зампред парламента Сергей Алтухов, в свою очередь, обратил внимание на то, что поддержка IT-области закреплена пока только на федеральном уровне. Профильный комитет ЗСК подготовил проект федерального закона, предусматривающий наделение госорганов и органов местного самоуправления полномочиями по поддержке IT-предприятий, в том числе за счет краевой казны.

Продолжая дискуссию, Юрий Бурлачко напомнил, что в ноябре 2020 года на Кубани приняли закон «О государственной поддержке в сфере информационных технологий». Глава департамента и связи Станислав Завальный отметил, что в законе представлены меры господдержки для предприятий. Сейчас ведомство совместно с другими органами власти занимается реализацией каждого направления.

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Также на совещании поднималась проблема обеспечения некоторых населенных пунктов Кубани качественной связью. Как рассказал Завальный, вопрос решается совместно с операторами связи из «большой четверки» — некоторые из них готовы взять на себя такую нагрузку, заключаются соответствующие соглашения. Депутаты ЗСК рекомендовали департаменту усилить работу по заключению соглашений с инвесторами.

«Между департаментом и профильным комитетом Законодательного собрания уже сложилось эффективное взаимодействие. Нам нужны новые прорывы в IT-отрасли. Поэтому возникшие вопросы будем решать сообща», — заключил Юрий Бурлачко.

IT ЗСК Интернет Мобильная связь Технологии Юрий Бурлачко

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