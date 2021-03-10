Депутаты ЗСК Кубани подготовили проект федерального закона о поддержке в регионах IT-предприятий

Депутаты ЗСК 10 марта обсудили реализацию нацпроекта «Цифровая экономика» на Кубани в 2020 году и дальнейшие планы

Еженедельное планерное совещание провел председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Он напомнил, что нацпроект реализуется в регионе с 2019 года. С докладом о реализации нацпроекта выступил новый глава департамента информатизации и связи Кубани Станислав Завальный.

Чиновник объяснил, что в нацпроект включен ряд региональных проектов: «Цифровые технологии», «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное управление» и «Информационная безопасность».