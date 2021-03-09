Утро в Краснодаре началось с дождя и снега, но днем немного потеплеет

В Краснодаре 9 марта прогнозируют переменчивую погоду

Утро в Краснодаре началось с дождя и снега. По данным сервиса «Яндекс.Погода», осадки не прекратятся в ближайшие два часа, за это время выпадет 4,4% месячной нормы. Температура воздуха +2 °С, что на 7 °С ниже климатической нормы. Ветер легкий — 2,5 м/с, с порывами до 4,6 м/c.

Днем в краевом центре будет небольшая облачность, воздух прогреется до 4-6 °С. Вечером столбики термометров опустятся до −1…+4 °С, а ночью похолодает до — 3…−2 °С. Порывы ветра могут достигать 12 м/с. Световой день продлится до 18:21.

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По данным краснодарского гидрометцентра, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега выпадут на всей территории Кубани. Местами будет гололед и налипание мокрого снега. Ночью и утром в предгорных районах возможен туман.

В целом в регионе днем 9 марта обещают 2-7 °С. Ветер легкий — 4-9 м/с, однако местами усилится до 17 м/с. На Черноморском побережье ветер 6-11 м/с, с порывами до 12-17 м/с. Температура воздуха днем 3-8 °С. В Туапсинском районе днем прогнозируются сильные осадки.