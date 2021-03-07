В Краснодаре 83 старых остановки заменят на новые
В Краснодаре с начала года заменили 7 старых остановок, в планах еще 76
В Краснодаре в 2021 году собираются заменить за счет городского бюджета 33 автобусных и 50 трамвайных остановок. Все комплексы будут выполнены в едином стиле. Менять остановки будут компании, победившие в конкурсе, они же будут отвечать за их содержание. Заменить остановки планируют до конца первого квартала (к апрелю).
К 10 февраля были заменены пять остановок. Новые комплексы поставили по улице Октябрьской в границах Орджоникидзе и Ленина, в станице Старокорсунской по улице Чонгарской поменяли три остановки, один комплекс установили на пересечении Московской и Жигулевской.
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К 7 марта в Краснодаре заменили еще две остановки. Новые комплексы установили на пересечении Российской и Большевистской, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
«Замену остановок мы выполняем в соответствии с утвержденным планом. В первую очередь, в него вошли те павильоны, которые неоднократно просили привести в порядок сами жители», — рассказала и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.
На каких улицах планируется установить новые остановочные комплексы:
- Московской;
- Волжской;
- Средней;
- Октябрьской;
- Кирилла Россинского;
- Комарова;
- Уральской;
- Кореновской;
- Кожевенной;
- Скорняжной;
- Дальней;
- Российской;
- Героев-Разведчиков;
- Алма-Атинской.
- Симферопольской;
- Ярославской;
- Проспект Чекистов.