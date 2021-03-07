В Краснодаре 83 старых остановки заменят на новые

Краснодарский край

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В Краснодаре с начала года заменили 7 старых остановок, в планах еще 76

В Краснодаре в 2021 году собираются заменить за счет городского бюджета 33 автобусных и 50 трамвайных остановок. Все комплексы будут выполнены в едином стиле. Менять остановки будут компании, победившие в конкурсе, они же будут отвечать за их содержание. Заменить остановки планируют до конца первого квартала (к апрелю).

К 10 февраля были заменены пять остановок. Новые комплексы поставили по улице Октябрьской в границах Орджоникидзе и Ленина, в станице Старокорсунской по улице Чонгарской поменяли три остановки, один комплекс установили на пересечении Московской и Жигулевской.

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К 7 марта в Краснодаре заменили еще две остановки. Новые комплексы установили на пересечении Российской и Большевистской, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

«Замену остановок мы выполняем в соответствии с утвержденным планом. В первую очередь, в него вошли те павильоны, которые неоднократно просили привести в порядок сами жители», — рассказала и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галина Шешина.

На каких улицах планируется установить новые остановочные комплексы:

  • Московской;
  • Волжской;
  • Средней;
  • Октябрьской;
  • Кирилла Россинского;
  • Комарова;
  • Уральской;
  • Кореновской;
  • Кожевенной;
  • Скорняжной;
  • Дальней;
  • Российской;
  • Героев-Разведчиков;
  • Алма-Атинской.
  • Симферопольской;
  • Ярославской;
  • Проспект Чекистов.
Благоустройство Краснодар Общественный транспорт

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