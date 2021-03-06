В ковид-госпиталях Кубани скончались 14 пациентов

В оперштабе Краснодарского края 6 марта рассказали о новых летальных исходах, связанных с коронавирусом

Напомним, за прошлые сутки на Кубани зарегистрировали 140 новых случаев заражения COVID-19. Также сообщалось о 14 смертях среди пациентов «красных зон». У всех болезнь осложнилась двусторонней пневмонией и были сопутствующие патологии, уточнили в минздраве региона. По данным краевого оперштаба, летальные случаи зафиксировали в семи муниципалитетах. В больницах Краснодара (каких именно, не уточняется) умерли четыре человека: трое мужчин 70, 84 и 89 лет (оперштаб не назвал их место жительства) и 57-летняя жительница Горячего Ключа.

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Три летальных случая произошло в Сочи: врачи потеряли двух женщин 71 и 80 лет и 61-летнего мужчину. Два пациента скончались в Крымском районе — это две жительницы Геленджика 62 и 75 лет. Также две женщины умерли в больнице Северского района, им был 81 и 83 года. В Туапсе врачи не смогли спасти 82-летнего мужчину, в Лабинской больнице ушел из жизни 66-летний житель Мостовского района, в Усть-Лабинске умерла 62-летняя жительница района.