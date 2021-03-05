ПРФ решил не судиться с кубанскими пенсионерами из-за переплат

Пенсионный фонд решил не подавать в суд на кубанских пенсионеров, которые получили переплаты после смерти супругов

Напомним, Пенсионный фонд России подал в суд на 90-летнего жителя Кубани за то, что он «незаконно обогатился» за счет выплат по уходу за супругой, которая умерла. Пожилой человек утверждал, что у него приняли документы после смерти жены, однако выплаты продолжили приходить. Из-за ошибки ПФР пенсионер получил за три года переплаты в размере 25 тыс. 807 рублей. Эти деньги ПФР потребовал обратно.

Депутат Госдумы РФ Наталья Костенко узнала, что в подобной ситуации оказались несколько десятков пенсионеров. Юристы пообещали помочь пожилым людям. 4 марта следственный комитет Кубани начал проверку по факту нарушения прав пенсионеров.

5 марта в пресс-службе управления Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю рассказали, что фонд совместно с Натальей Костенко провел работу по освобождению пожилых людей от взыскания излишне выплаченных пенсий.

Пенсионный фонд принял во внимание законодательство об исковой давности, преклонный возраст и состояние здоровья пенсионеров и решил не обращаться в суд.