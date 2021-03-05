На Кубани выявили еще 142 случая COVID-19

В Краснодарском крае к 5 марта число носителей коронавируса достигло 39 тыс. 155 человек

Наибольший прирост инфицированных вновь зафиксировали в столичных регионах: в Москве — 1 тыс. 757, в Санкт-Петербург — 983, в Московской области — 750.

По данным федерального оперштаба, на прошлый день в России ковид подтвердился у 11 тыс. 24 человек. С начала пандемии COVID-19 диагностировали у 4 млн 301 тыс. 159 жителей страны. Всего скончались 88 тыс. 285 больных (+462), выздоровели 3 млн 885 тыс. 321 пациент (+15 тыс. 464).

Ситуауция на юге и Северном Кавказе следующая: Ростовская область — 273, Ставропольский край — 154, Краснодарский край — 142 , Кабардино-Балкария и Крым — по 68, Севастополь — 50, Дагестан — 43, Карачаево-Черкесия — 32, Северная Осетия — 25, Адыгея, Ингушетия и Чечня — по 13.

В оперштабе Кубани уточнили, что в числе заболевших 82 женщины и 60 мужчин. Также заразились 12 детей, самому младшему из которых 7 месяцев.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:

в Краснодаре — 33;

в Сочи — 28;

в Армавире — 8;

в Новороссийске и Тихорецком районе — по 6;

в Динском, Кавказском и Отрадненском районах — по 5;

в Анапе и Горячем Ключе, Туапсинском и Брюховецком районах — по 4;

в Геленджике, Выселковском, Ейском, Староминском и Мостовском районах — по 3;

в Кореновском, Белоглинском и Курганинском районах — по 2;

в Апшеронском, Приморско-Ахтарском, Северском, Успенском, Щербиновском, Новопокровском, Гулькевичском, Новокубанском и Павловском районах — по 1.

За всё время лаборатории Кубани сделали 2 млн 558 тыс. 971 тест на COVID-19, из них 39 тыс. 155 оказались положительными. Всего выздоровели 34 тыс. 115 пациентов (+205), скончались 2 тыс. пациентов (+13). В минздраве региона добавили, что сейчас 77 тяжелых больных подключены к ИВЛ, 4 — на ЭКМО.