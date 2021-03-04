В Краснодаре наконец весна: будет солнечно и до 10 °С

4 марта в Краснодаре ожидается ясная погода и небольшое потепление

Напомним, первые дни марта в Краснодаре оказались прохладными и пасмурными, температура держалась на отметках около 5 °С, временами шел дождь.

Сегодня утром в краевой столице ожидается легкий минус и безоблачная погода. Днем воздух прогреется до 10 °С. Ближе к вечеру, по данным сервиса «Яндекс.Погода», будет 4‑8 °С. Скорость ветра достигнет 4‑6 м/с. Синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков. Световой день продлится до 18:14.

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодарском крае утром 4 марта возможен туман, гололед и изморозь. Днем столбики термометров поднимутся до 5‑10 °С. Ожидается ветер 4‑9 м/с, порывы могут достигать 12‑14 м/с.

Ранее Юга.ру изучили народные приметы и выяснили, что весна на Кубани будет преимущественно холодной и дождливой.