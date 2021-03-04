Половина работников Кубани не может тратить на обеденный перерыв больше получаса — hh

Краснодарский край

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В марте сайт hh.ru изучил, сколько времени жители Краснодарского края посвящают обеденному перерыву

Служба исследователей компании узнала у соискателей, сколько они тратят на обед. Выяснилось, что 19% из них имеют не более 15 минут в день на перерыв. Еще 49% выделяют на обед от 15 до 30 минут. 29% могут позволить себе не заниматься работой от 30 до 60 минут, еще 1% — тратят в день более 60 минут на еду и отдых.

Больше всего россиян, которые могут оторваться от работы на 30-60 минут, среди респондентов Челябинской области (50%), Томской области (43%) и республики Башкортостан (42%).

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В разрезе профессионального деления дольше всех отдыхают на обеденном перерыве — 30-60 минут — сотрудники сферы строительства и юристы (по 41%). Реже всех могут позволять себе такие перерывы работники сферы туризма и ресторанного бизнеса (30%) и медицины и фармацевтики (27%).

Также выяснилось, что четверть людей от 55 лет тратит на обеденный перерыв менее 15 минут, сообщили в пресс-службе hh.ru 3 марта.

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Половина работников Кубани не может тратить на обеденный перерыв больше получаса — hh
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