В Краснодаре врачи спасли роженицу, которая потеряла 4 литра крови

Женщина находилась в перинатальном центре на сохранении, ее собирались выписать из больницы. Из-за отслойки плаценты у пациентки открылось сильное кровотечение: пока роженицу везли в операционную, она потеряла 4 литра крови.

Накануне в инстаграме «Типичный Краснодар» опубликовали историю Артура Берлова, который поблагодарил врачей ККБ № 2 за то, что они спасли жизнь его беременной жены и их новорожденного ребенка.

Женщина была подключена к ИВЛ, потом ее ввели в медикаментозную кому. Она пришла в себя только вечером на следующий день. Сейчас пациентка находится в больнице, ее состояние удовлетворительное. Она родила девочку, которую назвали Эмили.

«Просто вытащили с того света, реально... Они сами сейчас в приятном шоке, что она пришла в себя и может даже улыбаться. Нет слов, чтобы выразить всю благодарность, которая у меня сейчас внутри», — написал муж и отец ребенка.

Как уточнили в пресс-службе ККБ № 2, обычно в экстренных случаях, чтобы спасти жизнь и остановить кровотечение, медики удаляют матку. Однако в этот раз удалось сохранить не только жизнь матери и ребенка, но и детородный орган.

Также представитель медучреждения добавил, что медикам ККБ № 2 удавалось проводить операции с благоприятным исходом и в случаях, когда у пациента была кровопотеря до 8 литров.