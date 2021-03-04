Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть в кино в первые выходные марта

В прокат вышла отечественная комедия «Рашн Юг» (12+). Главный герой — студент Артём, который влюбился в девушку Ксюшу, отдыхающую на побережье Чёрного моря. Парень бросает всё и отправляется за ней, не зная, что у него есть конкуренты.

Канадский фильм ужасов «Реинкарнация: Пришествие дьявола» (18+) рассказывает о пожилой паре, которая похищает беременную женщину. Их цель — поместить душу своего погибшего внука в еще не рожденного ребенка при помощи древней книги заклинаний.

Также в кинотеатрах можно посмотреть российскую фантастическую комедию «Пара из будущего» (12+) с Сергеем Буруновым и Марией Ароновой в главных ролях. Действие происходит в 2040 году. Супруги Евгений и Александра женаты уже 20 лет, их отношения изжили себя, но развестись они не могут, потому что расторжение брака стоит больших денег. Герои попадают в прошлое, чтобы разлучить друг друга.

Американский боевик «Беги, прячься, бей» рассказывает историю 17-летней Зои, которая оказывается в школе, захваченной террористами. Они заставляют заложников вести онлайн-трансляцию происходящего.

Также на экраны вышла отечественная спортивная драма «Белый снег» (6+) режиссера Николая Хомерики. Фильм повествует о пути к успеху российской лыжницы Елены Вяльбе, которая стала абсолютной чемпионка мира 1997 года в Тронхейме, выиграв пять золотых медалей из пяти разыгранных. Тем самым спортсменка установила рекорд соревнований.

В прокат выходит американский мультфильм «Райя и последний дракон» (6+). Чтобы одержать победу над могущественным врагом, воительнице необходимо покинуть родное королевство и отыскать последнего в мире дракона.

Героев отечественной комедии «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» (16+) вновь ждут приключения, но уже на знаменитом индонезийском острове. Паша снова захочет изменить жене с Василисой, а Макс — отбить у Мити свою возлюбленную Настю.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в краснодарском центре современного искусства «Типография» с 4 по 8 марта состоится серия кинопоказов «Вокруг 8 Марта», посвященных многообразию женских ролей. Зрители смогут оценить фильмы «Пугало» про отшельницу-целительницу; «Ширли» — о том, как писательница в жанре хоррор Ширли Джексон переживает творческий кризис; «Дылда» про Ию и Машу, которые по возвращении с фронта в Ленинград пытаются вернуться к мирной жизни; «Портрет девушки в огне» о запретной любви художницы и ее натурщицы.